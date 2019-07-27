Москва, , 14:30 — REGNUM

Столичная полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в связи с намерением ряда граждан провести незаконную акцию протеста у здания мэрии на Тверской улице. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ряд граждан, среди которых есть ближайшие сподвижники оппозиционного блогера Алексея Навального, не был зарегистрирован в качестве кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Однако они не согласились с этим и решили добиваться регистрации путем незаконного давления на избирательные комиссии через несанкционированные уличные акции. Правоохранительные органы возбудили про данному факту уголовное дело.

Оппозиционеры попытались призвать своих сторонников на несанкционированный митинг 27 июля у здания мэрии. Однако правоохранительные органы стянули в центр столицы дополнительные силы.

Все ключевые оппозиционеры, призывавшие на несанкционированный митинг, были задержаны заранее. Задержания в центре города начались за несколько часов до предполагаемого начала незаконного митинга.

Сотрудники полиции несколько раз предупреждали граждан о незаконности данного массового мероприятия и просили разойтись. Затем начались задержания. На данный момент задержаны несколько десятков человек.