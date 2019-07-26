Курск, , 19:33 — REGNUM

В Курске среднемесячная заработная плата в некоторых организациях внебюджетного сектора экономики не достигает не только установленных в регионе целевых показателей, но и прожиточного минимума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, этот вопрос обсудили на заседании комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, которое 25 июля провёл заместитель главы администрации Курска Эдуард Кудрявцев.

На комиссию были приглашены четыре индивидуальных предпринимателя и руководитель ООО «Алмаз». Среднемесячная зарплата в их организациях составляет от 3690 до 13 тыс. 442 рублей. Для сравнения: величина минимальной зарплаты с 1 января составляет 11 тыс. 280 рублей, а целевые показатели — от 27 тыс. 100 до 33 тыс. 720 рублей.

Руководители в качестве оправдания назвали падение спроса на их товары и услуги, а также частичную загруженность сотрудников. Однако членов комиссии это не устроило: от конкретных ответов на вопросы об оформлении трудовых отношений и окладов работодатели зачастую уходят, что может свидетельствовать о применении «серых» схем и уклонении от налогов. В итоге руководству организаций рекомендовали принять меры для поэтапного повышения зарплаты, а в конце третьего квартала 2019 года им придётся снова отчитываться перед чиновниками.