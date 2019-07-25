Уфа, , 13:54 — REGNUM

Многие города и районы Башкирии 25 июля заволокло странной дымкой. Ситуацию прокомментировали в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы связаны с установлением над территорией республики области повышенного давления», — полагают в ведомстве.

В управлении пояснили, что слабый ветер и «нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы» способствуют накоплению различных примесей в воздухе.

При этом, ни одна из метеостанций не зафиксировала превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных продуктов горения — диоксида и оксида азота.

Как сообщало ИА REGNUM, тревогу в связи с задымленность на территории республики забили пользователи и активисты сообщества «Сибай, дыши».

По мнению эксперта постоянной комиссии по экологическим правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Григория Куксина, «дошел шлейф дыма от сибирских пожаров».

Он полагает, что в ближайшие недели потушить их не получится, поскольку горит в настоящее время более 2 млн гектаров леса.