Москва, , 19:05 — REGNUM

В Москве из-за ремонта Овчинниковской набережной может быть перекрыт проезд по ней, сообщили 26 июля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«Планируют ремонтировать дорожное покрытие на Овчинниковской набережной. Возможно, что движение по ней будет полностью перекрыто», — говорится в информации в Twitter ЦОДД.

Маршруты поездок предложили планировать заранее. Ремонтные работы будут проходить с 22 часов 26 июля до утра 29 июля.

Ранее в ЦОДД сообщили о перекрытых улицах 29 июля из-за концерта на стадионе «Лужники».

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