Брюссель, , 18:38 — REGNUM

Брюссель осуждает решение властей США возобновить применение смертной казни на федеральном уровне. Об этом говорится в распространённом 26 июля заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Отмечается, что решение Вашингтона «противоречит возрастающей тенденции к упразднению данного вида наказания во всём мире».

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, является жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое общество наказанием», — подчёркивают в Брюсселе.

Напомним, ранее сегодня министерство юстиции США сообщило о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. В настоящее время смертная казнь применяется в отдельных американских штатах, но на федеральном уровне в течение 16 лет действовал фактический мораторий на такой вид наказания.

По сообщению американского министерства, начиная с декабря 2019 года в США планируется казнить пятерых заключённых, приговорённых к высшей мере наказания за федеральные преступления.

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