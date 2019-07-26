Москва, , 15:59 — REGNUM

Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Москвы идёт с опережением графика. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Строительство навой станции идёт с опережением сроков Дарья Антонова © ИА REGNUM Станция — одна из самых глубоких станций Большой кольцевой линии Дарья Антонова © ИА REGNUM Глубина заложения составляет свыше 70 метров Дарья Антонова © ИА REGNUM На некоторых участках станции «Шереметьевская» строителям в силу технических особенностей приходится работать вручную



Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чтобы ознакомиться с ходом работ мэру Москвы пришлось спуститься почти на 80 метров под землю. Именно на такой внушительной глубине расположена строящаяся станция метро.

«Станция «Шереметьевская» — одна из сложнейших станций. Здесь уникальный наклонный склон эскалатора составляет 135 метров. Это рекордная длина для московского метрополитена. Но строители ведут работы в срок и даже немного с опережением», — рассказал Собянин.

Метростроевцы станции «Шереметьевская» Дарья Антонова © ИА REGNUM Метростроевцы станции «Шереметьевская» Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Будущая станция «Шереметьевская» расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция — одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций Большой кольцевой линии. Глубина заложения составляет свыше 70 метров, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.

Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход строительства новой станции Дарья Антонова © ИА REGNUM

С данной станции, после её запуска, можно будет сделать пересадку на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии метро. Единственный вестибюль будет выходить на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.