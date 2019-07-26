Москва, 26 июля 2019, 15:59 — REGNUM

Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро Москвы идёт с опережением графика. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство навой станции идёт с опережением сроков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Станция — одна из самых глубоких станций Большой кольцевой линии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Глубина заложения составляет свыше 70 метров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На некоторых участках станции «Шереметьевская» строителям в силу технических особенностей приходится работать вручную

Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чтобы ознакомиться с ходом работ мэру Москвы пришлось спуститься почти на 80 метров под землю. Именно на такой внушительной глубине расположена строящаяся станция метро.

«Станция «Шереметьевская» — одна из сложнейших станций. Здесь уникальный наклонный склон эскалатора составляет 135 метров. Это рекордная длина для московского метрополитена. Но строители ведут работы в срок и даже немного с опережением», — рассказал Собянин.

Метростроевцы станции «Шереметьевская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метростроевцы станции «Шереметьевская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Будущая станция «Шереметьевская» расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция — одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций Большой кольцевой линии. Глубина заложения составляет свыше 70 метров, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.

Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин осматривает ход строительства новой станции
Дарья Антонова © ИА REGNUM

С данной станции, после её запуска, можно будет сделать пересадку на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии метро. Единственный вестибюль будет выходить на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.