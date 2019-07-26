Лондон, , 14:08 — REGNUM

Британская полиция арестовала бывшего сожителя певца Джорджа Майкла Фади Фаваза, отказавшегося покинуть виллу, принадлежавшую покойному. Об этом первой сообщила газета Telegraph.

Скончавшийся в 2016 году певец не упомянул Фаваза в своем завещании, однако тот остался проживать в его лондонской вилле стоимостью €5,6 млн несмотря на возмущение семьи Майкла. В начале этой недели он взобрался на крышу со словами «я хочу остаться здесь». После этого Фаваз заколотил девять окон дома, объяснив свой поступок ремонтом. Полиция арестовала его за порчу чужого имущества.

Стилист Фади Фаваз состоял в отношениях с британским певцом около пяти лет до его смерти. Напомним, Джордж Майкл скончался в декабре 2016 года в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности.