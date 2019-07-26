Тегусигальпа, 26 июля 2019, 13:27 — REGNUM
Опасная лихорадка денге поразила Гондурас: с начала года ей заболели 28 тыс. жителей этой центральноамериканской страны, скончались 54 человека, передает канал TeleSur.
Представитель министерства здравоохранения Гондураса Есения Эркулано заявила, что из-за массового поступления больных из 32 государственных больниц страны «доведены до коллапса» 26. Власти описывают ситуацию с эпидемией как худшую за последние полвека и предлагают обустроить для приема зараженных здания школ.
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес ранее объявил о создании фонда для борьбы с комарами Aedes aegypti, переносящими этот вирус.
Лихорадка денге имеет следующие симптомы: высокая температура, головная боль, рвота и кожные высыпания. При тяжелом течении болезни происходят кровотечения, которые могут привести к гибели больного.