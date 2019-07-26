Москва, , 12:05 — REGNUM

В Москве многодетные семьи получат новые налоговые льготы, сообщил 26 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«В Москве многодетные семьи смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам и существенно снизить свою налоговую нагрузку», — сказал он.

По его словам, в 2019 году число таких семей, которые смогут получить налоговый вычет, превысит 134,5 тысяч.

Введение льгот предусматривает федеральное законодательство. Вычет смогут оформить граждане, имеющие трёх и более детей, не достигших совершеннолетия.

«Льгота предоставляется из расчета 5 кв. метров в квартире или комнате и 7 кв. метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка. Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида», — рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

По его словам, норма действует в отношении платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019 году