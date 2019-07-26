Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM

Министерство информации и общественного развития Казахстана выявило за полгода более 45 тыс. случаев публикации в интернете противоправного контента. Об этом заявила заместитель главы ведомства Нургуль Мауберлинова, сообщает издание BNews.

Компьютер (cc)FirmBee

По её словам, около 90% всех выявленных нарушений связано с пропагандой терроризма. Замминистра напомнила, что в 2018 году было выявлено 130 тыс. подобных фактов, а в 2017 году — 300 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алма-Аты Талгат Беркинбаев заявил, что за полгода было заблокировано 128 сайтов по продаже синтетических наркотиков.