Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM

Сертификат безопасности, установленный на мобильных устройствах и компьютерах в Казахстане, позволил выявить более 8 млн фактов вирусной активности в течение одного месяца. Об этом 26 июля передает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Аскара Жумагалиева.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в течение месяца сертификат безопасности позволил защитить устройства от 130 кибератак. Государственные служащие уже используют данный сертификат на компьютерах последние полтора года, отметил министр. Жумагалиев также продемонстрировал действие сертификата на своем мобильном телефоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что сертификат безопасности, установленный на мобильное устройство, позволяет ограничить доступ к материалам экстремистского характера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане призвали устанавливать на смартфоны сертификаты безопасности