Гаврилов-Посад, , 10:38 — REGNUM

585-летие со дня первого упоминания и 230-летие с момента присвоения статуса города отметит ивановский Гаврилов Посад 3 августа, сообщила пресс-служба правительства региона. К юбилейным датам будет приурочен фестиваль «Праздник русских традиций на родине владимирских тяжеловозов» — с раннего утра и до позднего вечера гостей праздника ожидает насыщенная программа культурных и спортивных мероприятий.

Гаврилов Посад Ivanovoobl.ru

Откроется праздник уже в 08:00 — конкурсом «Русский сенокос»: состоится конкурс косарей, соревнования по разбивке валков, конкурс «Сенокос в творчестве» на лучшее прочтение частушки, рассказа, стихотворения о русском сенокосе и «Скатерть-самобранка» — историческое воспроизведение «завтрака на траве». Участники будут оцениваться по номинациям: «Лучший костюм и экипировка косаря», «Лучшая подготовка косы к сенокосу», «Лучший косарь», «Лучшая группа поддержки». В 11:00 на центральной площади города состоится торжественное открытие праздника: организаторы подготовили реконструкцию прибытия Екатерины Великой для вручения указа о присвоении Гаврилову Посаду статуса города.

В числе других фестивальных мероприятий — конное шоу «Владимирский тяжеловоз», выступления дружины ратоборцев «Русичи», презентация Музея Российских национальных напитков, концерты звёзд русского фолка. На площадке старинных русских аттракционов «Закрутиха», воссозданных по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям ХVIII-ХХ вв., можно будет покататься на качелях и каруселях. Будут работать фудкорт, ярмарка изделий декоративного искусства, народных промыслов. Весь день будут работать ремесленные мастерские, гастрономический фестиваль, спортивные игры и детская программа. Завершится праздник фейерверком.

Гаврилов Посад расположен на реке Ирмес, притоке Нерли, в 85 км от Иванова. Первое упоминание Гаврилова Посада как села Гавриловского относится к 1434 году. Статус города был присвоен Екатериной II в 1789 году.