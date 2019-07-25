Москва, , 22:13 — REGNUM

Поход в ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Москве восхитил американскую журналистку издания Business Insider Кэти Уоррен. Статью с её впечатлениями перевёл сайт «ИноСМИ».

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

Уоррен посетила заведение на Большой Бронной улице — первый ресторан сети в России, который открылся ещё в 1990 году. Сотрудницу СМИ удивила чистота, возможность сделать заказ на нескольких языках, а также более разнообразное меню. Например, в части морепродуктов.

«Когда я вернулась в Америку, я заглянула в ближайший «Макдоналдс», прямо через дорогу от моего нью-йоркского офиса, и увидела, что в меню нет ни роллов с рыбой, ни креветок», — пишет Уоррен.

Также её впечатлил в московском ресторане раздел меню «По-итальянски вкусно». Цена заказа оказалась втрое дешевле нью-йоркской. Ещё она обратила внимание на скорость выдачи заказов, вкус и качество блюд, Wi-Fi и благоустроенную зону снаружи заведения.