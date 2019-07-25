Ростов-на-Дону, , 17:05 — REGNUM

Сегодня, 25 июля, на Ростов-на-Дону обрушился ливень с градом. Видеокадрами, на которых зафиксировано, что в городе натворила стихия, появляются в социальных сетях.

Так, горожане стали очевидцами, как дождевая вода и отсутствие качественной ливневой канализации превратила ростовские кварталы в венецианские.

«Ватерлиния выше порогов. Ростов-на-Плаву. Потоп под мостом за ГПЗ-10», — поделились жители.

https://www.instagram.com/p/B0V3ol0nv5v/

«Кажется, мне нужно водное такси. Кто знает номер телефона?» — иронично задалась вопросом Елена П.

«Продам заброды», — предложила Алёна И.

«На [улице] Орбитальной люди не унывают. Вот уж точно — если ростовчане не едут на море, то море едет к ростовчанам», — поделился видео подписчик паблик «Ростов Главный».

https://www.instagram.com/p/B0V4−0VHsbr/

«Это уже не море, а горная река какая-то. Как дела с водостоками?» — заметил Максим Ж.

ИА REGNUM напоминает, что ростовская прокуратура через суд обязала администрацию города-миллионника разработать программу развития инфраструктуры в сфере ЖКХ. Согласно документу, должна повыситься надёжность функционирования системы канализации и быть обеспечена бесперебойная работа её сетей.

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