Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM

Жители Ростова-на-Дону обратились в приёмную президента России с просьбой о помощи. Проблема заключается в отсутствии мест бесплатной парковки, нарушениях в работе эвакуаторов и оплате штрафов. Председатель «Союза общественных инициатив» Татьяна Крашенникова указала на то, что не может получить ответы на свои вопросы ни от местных чиновников, ни от полиции.

«На обсуждение и обозрения жителей не был представлен документ, на основании которого было принято решение установки новых знаков «стоянка запрещена» и «работает эвакуатор». Фактически, в отсутствии альтернативной платной перехватывающей парковки, а также бесплатной, жители были лишены возможности парковки транспортных средств. Более того, знаки появились на спальных улицах города, во дворах и на придомовых территориях многоквартирных домов», — цитирует активистку «АиФ Ростов».

По словам Крашенниковой, зачастую штрафстоянки и эвакуаторы работают с нарушениями регионального закона. А автовладельцы вынуждены оплачивать штрафы через терминалы, которые предусматривают комиссию в размере 15% от суммы.

ИА REGNUM напоминает, что активистка уже обращалась на «Прямую линию» с президентом РФ с проблемой платных парковок в Ростове-на-Дону. В своём обращении она обратила внимание на то, что воспользоваться платными парковками вот уже в течение трёх лет достаточно сложно.

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