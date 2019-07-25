Нур-Султан, 25 июля 2019, 10:40 — REGNUM
Орденом «Айбын» («Доблести») I степени посмертно награжден инспектор «Охотзоопрома» комитета лесного хозяйства и животного мира Казахстана Каныш Нуртазинов. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 25 июля в пресс-службе главы государства.
За мужество, самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденом «Айбын» II степени также награжден инспектор «Охотзоопрома» Самат Оспанов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля инспекторы Каныш Нуртазинов и Самат Оспанов получили огнестрельные ранения при попытке задержания браконьеров. По дороге в больницу от полученного ранения скончался Каныш Нуртазинов.
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