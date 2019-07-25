Москва, , 10:22 — REGNUM

Левая рука девочки из Ингушетии, покалеченной родной тетей, сохранена. Однако на ее реабилитацию потребуется значительное время. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По словам врачей, у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность. Они связывают такое положение с повреждением нервов, которое произошло, по их мнению, в результате «тугого бинтования руки дома».

«Полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время», — сообщили в центре Леонида Рошаля.

При этом врачи отметили положительную динамику в заживлении ожогов ягодиц и то, что девочка уже начала постепенно становиться сама на ноги. Есть, по их словам, также и еще одна проблема, с которой предстоит бороться медикам, — врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Устранением этого дефекта можно будет заниматься лишь после полной стабилизации состояния ребенка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в детскую больницу ингушского города Назрань была доставлена семилетняя девочка Аиша А. с тяжелейшими травмами. Ребенку срочно сделали операцию и переправили ее в Москву для дальнейшего лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигуранткой которого стала родная тетя девочки. Женщина задержана и находится в СИЗО.