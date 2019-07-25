Шуя, Ивановская область, , 10:04 — REGNUM

Решение о взыскании ущерба в 400 тыс. рублей, причиненного в результате сброса сточных вод в реку, с АО «Савинский Водоканал» вынес Шуйский городской суд по иску Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 24 июля.

Как уточняется, при проведении прокурорской проверки выяснилось, что предприятие сбрасывает сточные воды в реку Шижегда. При этом в сбрасываемых водах отмечено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по аммоний-, хлорид-, фосфат — ионам, ХПК, БПК. Ущерб, причиненный водному объекту, оценили в 400 тыс. рублей. После того, как прокуратура внесла представление в адрес предприятия, его руководство приняло меры: были промыты фильтры и контактные резервуары очистных сооружений, ответственное должностное лицо к дисциплинарной ответственности.

С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в адрес руководства организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого организацией приняты меры по промывке фильтров и контактных резервуаров. Кроме того, по представлению прокуратуры предприятие и его руководитель оштрафованы на общую сумму 38 тысяч рублей. Ущерб прокуратура взыскала через суд — Шуйским городским судом Ивановской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме.