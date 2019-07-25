Омск, , 08:55 — REGNUM

В Омской области проводятся дополнительные профилактические обследования детских оздоровительных лагерей на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июля в ГУ МЧС по Омской области.

За день специалисты проверили все 12 действующих палаточных лагерей. Проверки не выявили нарушений требований пожарной безопасности. Теперь проверки проведут в 35 стационарных лагерях.

Начальник областного главка МЧС Владислав Колодинский призвал власти усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в детских учреждениях. Обо всех нарушениях необходимо сообщать в надзорные органы МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Солнечном районе Хабаровского края в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в ночь с 22 на 23 июля случился пожар. Вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. Одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации. По факту трагедии возбуждены уголовные дела.

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