Посёлок городского типа Солнечный, Хабаровский край, , 08:43 — REGNUM

Лагерь «Холдоми», где в ночь с 22 на 23 июля 2019 года случился пожар и погибли дети, закрыт с сегодняшнего дня, 25 июля, по решению властей Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости

Детский лагерь при горнолыжном курорте «Холдоми» закрыт с 25 июля. По решению губернатора края Сергея Фургала в Солнечном районе введен режим ЧС.

Краевые власти настояли на том, чтобы все дети были вывезены из лагеря, где произошла трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском произошла трагедия — вспыхнули палатки, установленные незаконно и, в нарушение всех требований безопасности, вплотную друг к другу. В результате одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в реанимации ЦРБ Солнечного района Хабаровского края. Все дети — жители Комсомольска-на-Амуре. Горнолыжная база «Холдоми» является объектом ТОР «Комсомольск». Здесь проходят различные мероприятия, включая Международный форум «Амур». Для этого форума и были закуплены палатки «Памир-30».

Соболезнования семьям погибших детей выразил президент России Владимир Путин.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела. Расследование поручено центральному аппарату СК РФ.