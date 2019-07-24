Ростов-на-Дону, , 21:59 — REGNUM

Администрация Ростова-на-Дону должна разработать программу развития инфраструктуры в сфере ЖКХ. Такое решение вынес Ленинский районный суд города-миллионника, куда было подано административное исковое заявление о признании незаконным бездействие чиновников и обязании разработать документ. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре 24 июля.

В ходе инспекции надзорного ведомства выяснилось, что в нарушение федерального и регионального законодательства в Ростове-на-Дону отсутствует действующая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, предусматривающая «развитие инфраструктуры в сфере ЖКХ, повышение надёжности функционирования системы канализации и обеспечение бесперебойной работы её сетей, увеличение пропускной способности трубопроводов, возможности приёма стоков от новой застройки». Это и стало причиной для обращения в суд.

Стоит отметить, что возглавляет городской департамент ЖКХ Анна Нор-Аревян. Должность заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству пока вакантна. Кабинет опустел после того, как пост покинул Владимир Сакеллариус.