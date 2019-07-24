Ватикан, , 16:12 — REGNUM

Кардинал Питер Тарксон, префект дикастерии католической Церкви по содействию целостному человеческому развитию, призвал все государства улучшать условия работы людей, занятых в сфере туризма, передает La Repubblica в среду, 24 июля.

Такой призыв содержится в послании к Всемирному дню туризма, который состоится ровно через два месяца.

Многие работники сферы туризма страдают от недостойных и несправедливых условий труда: временные трудовые контракты, слишком напряженный рабочий график, жизнь вдалеке от семьи, высокие риски стресса, отметил кардинал.

В центре любой работы должно стоять человеческое достоинство, работа должна способствовать целостному развитию как отдельных личностей, так и сообществ, сказано также в послании.