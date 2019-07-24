Екатеринбург, 24 июля 2019, 15:48 — REGNUM
Аномальная дымка, напугавшая екатеринбуржцев утром 24 июля, исчезнет через один ли два дня. Об этом сообщила синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, указано на сайте центра.
По словам специалиста, за указанное время произойдут следующие изменения: где-то в регионе пройдёт дождь, изменится ветер, и сам воздух будет более прозрачным. Дымки и туманы возникли в приземном слое атмосферы, пояснила Шепоренко, а добравшийся до Урала с северо-запада антициклон уменьшил силу ветра, что и поспособствовало аномалии.
Специалист не увидела причин для беспокойства екатеринбуржцев из-за задымлённости, передающейся от сибирских пожаров. Вероятность влияния из Сибири крайне мала, подчеркнула Шепоренко.
Напомним, в аномальной дымке, покрывшей Екатеринбург, обнаружили повышенную концентрацию вредных веществ. В частности, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе было превышено в 1,8 раз.
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