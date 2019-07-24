Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM

Аномальная дымка, напугавшая екатеринбуржцев утром 24 июля, исчезнет через один ли два дня. Об этом сообщила синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, указано на сайте центра.

Смог в городе (cc) Polly clip

По словам специалиста, за указанное время произойдут следующие изменения: где-то в регионе пройдёт дождь, изменится ветер, и сам воздух будет более прозрачным. Дымки и туманы возникли в приземном слое атмосферы, пояснила Шепоренко, а добравшийся до Урала с северо-запада антициклон уменьшил силу ветра, что и поспособствовало аномалии.

Специалист не увидела причин для беспокойства екатеринбуржцев из-за задымлённости, передающейся от сибирских пожаров. Вероятность влияния из Сибири крайне мала, подчеркнула Шепоренко.

Напомним, в аномальной дымке, покрывшей Екатеринбург, обнаружили повышенную концентрацию вредных веществ. В частности, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе было превышено в 1,8 раз.

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