Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM

Клиенты недобросовестных микрофинансовых организаций, как правило, указывают свою недвижимость в качестве залога по небольшому займу не в момент заключения договора, а позже, если заём с процентами составляет уже серьезную сумму, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя принятие Госдумой закона о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья.

Как сообщалось ранее, действие закона распространяется на все частные микрофинансовые организации. Закон предусматривает, что в качестве залога по займу нельзя принимать ни жилое помещение, ни долю в праве на общее имущество, ни право требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

«Таких случаев, к сожалению, немало. Квартиру в качестве залога указывают, конечно, не в тот момент, когда берут заём на 5−7 тысяч рублей до зарплаты, а позже, когда начинаются просрочки и сумма вырастает, скажем, до 40 тысяч.

В этот момент коллекторы, после оказания определенного давления на должника, предлагают ему подписать так называемый договор о переаккредитации. Прямо клиентам ничего не говорят, а многие граждане подписывают договоры не читая. А в этих договорах написано, что теперь залогом является жилье. И многие его лишаются», — отметил Юрий Баринов.