Санкт-Петербург, 24 июля 2019, 15:00 — REGNUM
Клиенты недобросовестных микрофинансовых организаций, как правило, указывают свою недвижимость в качестве залога по небольшому займу не в момент заключения договора, а позже, если заём с процентами составляет уже серьезную сумму, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя принятие Госдумой закона о запрете выдачи микрозаймов под залог жилья.
Как сообщалось ранее, действие закона распространяется на все частные микрофинансовые организации. Закон предусматривает, что в качестве залога по займу нельзя принимать ни жилое помещение, ни долю в праве на общее имущество, ни право требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.