Кемерово, , 14:02 — REGNUM

Главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова посоветовала жителям области уехать на некоторое время туда, где нет смога.

Интервью у врача взяло издание «КП Кемерово». По словам пульмонолога, пришедший в регион из Красноярского края смог отрицательно сказывается на организм человека. Плохо может стать любому человеку, но особенно рискуют люди с заболеваниями дыхательных путей.

«Он (смог) содержит много тяжелых металлов, вредных примесей. Поэтому любой человек может негативно отреагировать», — сообщила пульмонолог.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия, Надежда Ганюкова предложила жителям Кузбасса реже выходить на улицу. Дома при этом не нужно проветривать, открывая форточку, вместо этого лучше использовать кондиционеры. Также необходимо чаще проводить влажную уборку, полоскать рот и мыть пол солевыми растворами и пить больше воды.

При выходе на улицу врач посоветовала использовать влажные марлевые повязки.

«А еще лучше — уехать на некоторое время туда, где нет смога, отдохнуть и вернуться домой тогда, когда дым от пожаров покинет Кузбасс», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за окутавшего регион смога в трёх городах был введён режим т. н. «чёрного неба», в рамках которого предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу. Между тем десятки тысяч жителей сибирских городов требуют ввести режим ЧС.

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