Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM

Донские спасатели предупредили жителей Ростовской области о надвигающемся на регион шторме. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС 24 июля.

Ураган

Так, в ближайшие часы Ростовскую область накроют сильные дожди, грозовые ливни с градом. Порывы ветра в непогоду будут достигать 23 метров в секунду. Неблагоприятная метеообстановка сохранился местами в Ростовской области до 26 июля.

ИА REGNUM напоминает, что смноптики ранее прогнозировали ухудшение погодных условий 18 и 19 июля. Метеослужбы обещали также сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, сильный ветер.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС предупреждает: Ростовская область вновь готовится к удару стихии