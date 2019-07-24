Кызыл, , 09:43 — REGNUM

Уровень безработицы в Туве более чем в два раза превышает среднероссийские показатели. По данным Красноярскстата, во втором квартале 2019 года среди граждан старше 15 лет безработных в республике оказалось 13 тыс. человек или 11,6% численности рабочей силы.

Причём, среди мужчин безработных относительно больше, чем среди женщин — 12,6% против 10,7%. Однако при этом мужчинам в среднем нужно около семи месяцев на поиск работы, тогда как представителям слабого пола — почти девять.

В городах показатели безработицы составили 9,2, что ожидаемо ниже, чем в сёлах — 15,6%. Молодых людей до 25 лет, остающихся без работы в республике насчитали 13,5%, тогда как среди лиц, старше 50 лет — 17,7%.

Сообщается также, что половина безработных в поиске работы полагаются на обращения к друзьям, родственникам и знакомым. Около 40% использовали для этого интернет или СМИ.

Напомним, среднероссийские показатели безработицы составляют около 4,5%. Как сообщало ИА REGNUM, при общей численности работоспособных граждан в 75 млн человек, 3,4 млн остаются нетрудоустроенными. При этом в органах службы занятости населения состояли на учете в качестве безработных 776 тыс. человек.

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