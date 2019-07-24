Екатеринбург, 24 июля 2019, 09:23 — REGNUM
Согласно проведённому агентством «ТурСтат» исследованию Екатеринбург вошёл в пятёрку самых «цветочных» городов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства.
Согласно результатам опроса, первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань с результатами 35%, 26% и 14% соответственно. А вот Екатеринбург и Нижний Новгород разделили четвёртое и пятое место с результатом 9% из числа проголосовавших респондентов.
Отметим, что опрос был приурочен ко Дню флориста — 24 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство «ТурСтат» представило исследование, согласно которому Екатеринбург занял третье место по трудолюбию среди городов России.
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