Москва, , 19:32 — REGNUM

Законопроект, направленный на снижение затрат охотников на оружие, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Предлагается увеличить срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия с пяти до пятнадцати лет.

Также изменяется периодичность представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов — с пяти до пятнадцати лет.

Предлагаемые поправки позволят существенным образом сократить затраты на осуществление административных процедур, облегчить жизнь охотников и будут способствовать профилактике совершения ими противоправных деяний, отметили авторы.

«В настоящее время стоимость всех процедур, связанных с перерегистрацией охотничьего оружия, сопоставима или может превышать стоимость ружья охотника», — указали депутаты.