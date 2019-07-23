Нур-Султан, , 18:15 — REGNUM

Магомед Джамалов, представитель сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу, установил два рекорда Европы и выполнил норматив МСМК на Чемпионате Мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная Санкт-Петербурга на Чемпионате Мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата © Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ»

С 12 по 21 июля 2019 года в Казахстане (г. Нур-Султан) проходил чемпионат мира по пара — пауэрлифтингу (жим штанги), где тяжелоатлеты с ПОДА вели борьбу за медали. По итогам состязаний сборная команда России завоевала две золотые и две бронзовые медали и стала пятой в общекомандном зачете. Первое же место у Китая, второе — Нигерия, третье — Иран.

Санкт-Петербург на мировом турнире был представлен тремя спортсменами. Марина Бекетова (вес. кат. до 50 кг) и Ирина Садовникова (вес. кат. +86 кг) смогли войти в десятку сильнейших в своих весовых категориях. Магомед Джамалов (вес. кат. до 88 кг) занял четвертое место и установил два рекорда Европы (206 кг, 211 кг).

Магомед Джамалов «Этот чемпионат Мира был первый для меня, ответственность была колоссальной. Нам удалось реализовать задачу минимум. Мы теперь официально подтвердили 2 рекорда Европы, также я попал в шестерку сильнейших, благодаря чему могу подавать документы на звание МСМК (прим. ред. — мастер спорта международного класса). Сейчас очень сложное время для России и вопрос об отборе на Паралимпиаду для нашей страны стоит остро. Предварительно мы отбираемся, но у нас будет последний турнир в апреле 2020 года, после которого будет 100% известно все. С нашей стороны мы будем выкладываться максимально».

Как сообщает Паралимпийский комитет России: «Чемпионат мира 2019 года также позволил российским спортсменам выполнить минимальные квалификационные требования к Играм 2020 года».

В 2017 и 2018 годах Россия не принимала участие в международных рейтинговых турнирах из-за отстранения. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) будет разыграно 20 комплектов медалей в пауэрлифтинге спорта лиц с ПОДА.