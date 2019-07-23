Болонья, Италия, , 17:23 — REGNUM

Суд принял решение о возвращении в семьи четырех детей, ранее изъятых у родителей в городке Биббиано, передает Il Messaggero во вторник, 23 июля.

Ранее целый ряд решений местных властей об изъятии детей из семей под различными предлогами (чаще всего по подозрению в семейном насилии) вызвали скандал в Италии.

По итогам проведенного расследования стало известно, что обращения работников социальных служб в суды с требованием изъятия детей из семей объяснялись не заботой о детях, а стремлением освоить бюджетные средства. Никаких нарушений родители не совершали, а показания детей были получены с помощью обмана и запугивания.