Тверь, , 17:18 — REGNUM

Аттестат особого образца и золотые медали в 2019 году выдан 505 тверским выпускникам. Итоги экзаменационной кампании подвели 23 июля на заседании правительства региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре облправительства.

Как отмечалось, по сравнению с итогами ЕГЭ-2018 вырос средний балл по большинству предметов, а также количество выпускников, которые получили от 81 до 100 баллов. Лучшие результаты тверские выпускники продемонстрировали по следующим предметам: профильная математика, физика, химия, история, английский язык, информатика. По девяти предметам из 15 знания, показанные выпускниками Тверской области, превышают среднероссийские показатели. По итогам экзаменационной компании 505 выпускников Верхневолжья получили аттестат особого образца и золотые медали.

Отметим, что трое выпускников получили 100-балльные результаты по двум предметам — это выпускники средней школы №1, гимназии №44 города Твери и средней общеобразовательной школы №8 посёлка Спирово. Также 46 выпускников получили 100 баллов по отдельным предметам: 24 — по русскому языку, семь — по химии, шесть — по литературе, четыре — по физике, трое — по информатике и ИКТ и по одному выпускнику за сдачу профильной математики и истории. Впервые в этом году в России в перечень предметов по выбору был включён китайский язык. Все экзамены в Тверской области прошли без технологических сбоев, снизилось количество нарушений, допущенных выпускниками при сдаче ЕГЭ.

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