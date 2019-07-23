Москва, , 16:26 — REGNUM

В Москве произойдёт похолодание в начале следующей недели, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передаёт News.ru.

По прогнозу, столбик термометра может опуститься на десять градусов. Причиной станет ультраполярное вторжение, из-за которого температура воздуха днём не прогреется выше 14−15 градусов.

Отметим, что 23 июля в Москве 19 градусов тепла, облачность, небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр сделал прогноз, что температура воздуха в Московском регионе в последнюю неделю июля будет соответствовать климатической норме. При этом ожидается дождливая погода с переменной облачностью.

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