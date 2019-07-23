Пекин, , 15:31 — REGNUM

В общей сложности 254 тыс. чиновников по всему Китаю были наказаны за дисциплинарные нарушения в первую половину 2019 года, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Двадцать человек из общего числа наказанных чиновников были уровня провинций и министерство, сообщили в Центральной провинции КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, говорится в заявлении.

С января по июнь дисциплинарная инспекция и надзорные органы по всей страны получили более 1,6 млн жалоб и наводок со стороны общественности. На их основе было заведено 315 тыс. дел.

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