Пекин, , 14:46 — REGNUM

Китай намерен создать черный список людей, нарушающих онлайн-законодательство Поднебесной, включая тех, которые занимаются фабрикацией и распространением слухов через глобальную сеть, сообщает агентство Синьхуа.

Поставщики и пользовали информационных сервисов, у которых есть закрытые вебсайты или отобранные бизнес-лицензии за разного рода нарушения, пропишутся в новом черном списке, говорится в черновом варианте нового закона, который был представлен Киберпространственной администрацией Китая 22 июля на суд общественности.

Попавшие в черный список будут отлучены от доступа к интернету, пользования информационными сервисами или возможности вернуться к деловой активности в той или иной сфере на срок до трех лет.

При этом попавшие в список могут подать апелляцию на досрочное восстановление в правах, если они не словом, но делом докажут свое раскаяние и исправление.