Ташкент, , 13:59 — REGNUM

Между Ташкентом и Кызыл-Ордой запущено регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщает национальное информационное агентство Узбекистана со ссылкой на министерство транспорта республики.

Первый автобус отправился с автовокзала Ташкента 22 июля в 17:00 по местному времени (15:00 по Москве). Расстояние по маршруту составляет 583 км, продолжительность в пути — 10 часов 30 минут. Стоимость одного билета составляет 80 тыс. сум (около $10).

Напомним, 24 июня в компании «Узавтотранс Сервис» сообщили, что в 2019 году планируется открыть новое автобусное сообщение с Москвой, Уфой, Самарой и Новосибирском. Первый регулярный автобусный рейс из Узбекистана в Россию был открыт 14 сентября 2018 года.

Читайте также: Узбекистан и Казахстан намерены запустить новые автобусные маршруты