Белгород, , 11:35 — REGNUM

Памятник всем бойцам Первой Конной армии установили в селе Великомихайловка Новооскольского городского округа Белгородской области, сообщили 23 июля в пресс-службе губернатора и регионального правительства. Именно в этом селе в 1919 году Конный корпус стал армией.

Памятник всем бойцам Первой Конной армии Администрация Новооскольского городского округа

Монумент установили на въезде в село. В 1919 году на заседании Реввоенсовета штаба Южного фронта в Великомихайловке присутствовали Иосиф Сталин, Александр Егоров, Клим Ворошилов, Ефим Щаденко и Семён Будённый, которого и назначили командиром вновь образованной Первой Конной армии. Более 500 жителей Великомихайловки и ближайших сёл вступили в ряды Конной армии.

Расформировали армию в 1921 году. В селе Великомихайловка с 1939 года действует Мемориальный музей Первой конной армии, где собраны документы и воспоминания бойцов, плакаты времён Гражданской войны, топографические карты сражений кавалеристов.