Бишкек, , 09:13 — REGNUM

Из села Ак-Сай Баткенской области Киргизии эвакуировали 315 человек после конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом 23 июля сообщает издание 24. kg со ссылкой на представительство Красного Полумесяца в Киргизии.

Все жители села размещены в городе Баткене. Во временных лагерях находится 260 человек, в семьях — 55 человек. Эвакуированным жителям села предоставлены продукты питания, вода, палатки, а также одежда.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля на таджикско-киргизской границе произошел очередной конфликт между жителями таджикистанского села Ворух и киргизского села Ак-Сай. СМИ Таджикистана сообщили об одном погибшем, СМИ Киргизии сообщают о 14 пострадавших.

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