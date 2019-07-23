Москва, , 05:34 — REGNUM

Ширину и длину парковочных мест для легковых автомобилей могут сократить, пишет 23 июля газета «Известия».

По словам Александра Шумского, главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте, в стране есть проблемы с парковками на узких дорогах, и сокращение стандартов на такие места помогла бы её решить.

Изменение стандарта по парковочным местам следует ожидать, вероятно, уже в ноябре 2019 г. Ширина уменьшится на полметра, длина — примерно на столько же.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России могут заменить светофоры с круглыми секциями на светофоры с квадратными секциями.

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