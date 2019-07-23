Москва, , 05:18 — REGNUM

Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов может привести к экологической катастрофе. Об этом 22 июля заявил общественный деятель Дмитрий Сараев на митинге против строительства ЮВХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нельзя трогать этот холм, это будет экологическая катастрофа для прилегающих районов», — отметил общественник.

Он обратился к властям Москвы и лично к мэру Сергею Собянину, чтобы тот прислушался к мнению москвичей.

«Люди высказываются против этой хорды, — сказал Сараев с трибуны. — Отдельное спасибо хочу сказать агентству ИА REGNUM, которое не побоялось поднять эту тему».

Реагируя на равнодушие к проблеме со стороны московских властей, на митинге прозвучал вопрос, не хочет ли кто-то из чиновников переселиться жить в Москворечье-Сабурово рядом с могильником, убедив тем самым в его безопасности.

«Раз там такая хорошая земля, пусть там живут, сажают картошку и дышат воздухом», — предложил один из участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля около пяти сотен москвичей приняли участие в санкционированном митинге в столичном районе Москворечье-Сабурово против строительства Юго-Восточной хорды столицы.