Москва, , 03:19 — REGNUM

Несколько сотен активистов и жителей собрались 22 июля в районе Москворечье-Сабурово на митинг против планов строительства Юго-Восточной хорды Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники акции собрались неподалёку от железнодорожной платформы «Москворечье». Они обеспокоены соседством места строительства ЮВХ с могильником радиоактивных отходов на территории Московского завода полиметаллов. По мнению экологов, строительные работы могут потревожить защитный слой грунта, защищающий захоронения, в результате заражённые частицы попадут в Москву-реку или вместе с пылью распространится по окрестностям.

Протестующие потребовали от властей города изменить проект строительства, исключив риски.

Ранее в российском отделении Greenpeace совместно с лабораторией МГУ провели исследование грунта, обнаружив серьёзное превышение радионуклидов. Копия экспертизы есть в распоряжении ИА REGNUM.