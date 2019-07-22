Магас, , 18:15 — REGNUM

Мэрия столицы Ингушетии вступила в борьбу за нравственность молодежи. В целях воспитания подрастающего поколения в духе ингушских традиций выпустили брошюру «Ингушский этикет. Поведение ингуша (ингушки) в общественных местах». Книга выпущена на русском, ингушском и английском языках.

Почему городским властями пришлось прибегнуть к такому методу воздействия на молодежь, разъяснил на своей странице в Instagram мэр Магаса Беслан Цечоев. По его словам, с помощью этой брошюры власти намерены учить тех, кто забыл, как надо вести себя в общественных местах и позволяет себе курить, громко хохотать, не обращая внимания на старших и не вставая в знак уважения к ним.

Цечоев считает, что небольшие брошюрки, которые будут раздаваться во всех людных местах, в местах скопления молодежи, в учебных заведениях, «дадут импульс нашей маленькой битве с сорняками, пытающимися взойти на благодатной земле нашего прекрасного народа».

https://www.instagram.com/p/B0JBq13hwqX/