Москва, , 17:29 — REGNUM

В московском аэропорту «Шереметьево» 536 человек, включая 107 детей, с минувшей ночи не могут вылететь в Анталью из-за поломки самолёта. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Azur Air должен был вылететь из Москвы в 2:50, но по техническим причинам рейс был перенесён на 11:40. Днём, когда пассажиры уже сели в авиалайнер, вылет был вновь отложен.

В результате было принято решение, что пассажиры рейса будут доставлены за счёт компании в аэропорт «Внуково» и сегодня вечером вылетят в Анталью оттуда резервным рейсом.

В администрации аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства Сообщается, что ожидающие вылета пассажиры были расселены в гостиницу, им также предоставлены напитки и горячее питание.