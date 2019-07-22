Рим, , 17:22 — REGNUM

Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини написал письмо своему французскому коллеге Кристофу Кастаньеру, в котором отметил, что Германия и Франция не могут принимать решений относительно миграционной политики, не спрашивая мнения тех стран, которых миграция касается в первую очередь, — об этом Сальвини рассказал журналистам в понедельник, 22 июля, переедет информагентство ANSA.

Италия «больше не является принадлежащим Брюсселю, Берлину и Парижу лагерем для беженцев», сказал журналистам вице-премьер.

При этом Сальвини отказался участвовать в инициированной Францией встрече министров стран ЕС, на которой предполагалось обсудить вопрос о миграции.

Мнение Италии по этому вопросу уже высказано, власти страны готовы и дальше блокировать попытки Германии и Франции менять правила так, что это привело бы к увеличению потока нелегальных мигрантов, отметил министр.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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