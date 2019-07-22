Мурманск, , 16:45 — REGNUM

В Ингушетию отправлены отряды полицейских из двух субъектов России — Ивановской и Мурманской областей. Полицейские в течение полугода будут находиться в командировке в этой северокавказской республике. В их задачи входит обеспечение общественного порядка и безопасности.

Оперативную группу из Мурманска на перроне вокзала провожал напутственными словами начальник УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков. Он пожелал своим подчиненным «спокойной командировки». Начальник УМВД России по Ивановской области Владимир Жигайло пообещал навестить коллег через два месяца в Ингушетии и передать им посылки и письма от близких.

Как отметили в полицейских управлениях, это уже не первая командировка их сотрудников на Северный Кавказ. По итогам службы они всегда получали хорошие оценки местных органов власти и ведомственные награды МВД.

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Стоит отметить, что из самой Ингушетии в Сирию уже не первый год отправляются в командировки отряды военных полицейских Минобороны РФ. Они также обеспечивают порядок и безопасность сирийских граждан и российского контингента в этой ближневосточной республике.