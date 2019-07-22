Пекин, , 15:14 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе страны арестовала троих подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяв у них 62,17 кг метамфетамина, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

8 июля полиция уезда Фэнцин направила группу реагирования в Дэхун-Дай-Качинский автономный округ провинции Юньнань и в столицу региона город Куньмин для проведения расследования.

Около 16:00 по местному времени 10 июля полиция обнаружила 301 упаковку наркотиков общим весом 62,17 кг, которые были спрятаны в четырех переносных воздушных насосах, погруженных в автомобиль в городе Манши. Еще двое подозреваемых были схвачены в Манши и Куньмине в тот же день. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 290 кг наркотиков изъяла китайская полиция в провинции Шаньси за первое полугодие 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Шаньси за I полугодие было изъято 290 кг наркотиков