Шэньчжэнь, Китай, , 14:15 — REGNUM

Полиция города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая арестовала шестерых подозреваемых в продаже лекарств от кашля с ингредиентами, вызывающих зависимость, сообщает агентство Синьхуа.

Всего у арестованных было изъято почти 12 тыс. бутылей с лекарствами. В состав лекарства входили кодеиновые соединения, которые потенциально являются веществами, вызывающими зависимость и привыкание.

Трое подозреваемых были арестованы в период с 4 по 6 июня. У них при себе было 12 бутылей с сиропом общим объемом 2010 мл. Главарем банды оказался некий гражданин КНР по фамилии Чэнь.

Банда, включая троих основных подозреваемых, была арестована в районе Баоань города Шэньчжэнь. Всего 11 915 бутылей сиропа были позже найдены в другом месте провинции Гуандун.

Предварительное расследование показало, что сироп ввозился нелегально из Гонконга при помощи туристов. Отметим, что передозировка кодеином может привести к галлюцинациям и прочим симптомам, которые ценятся среди наркоманов.

По информации таможни Шэньчжэня, все большее число молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет вовлекаются в контрабанду наркотиков в последние годы.