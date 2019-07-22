Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM

В истории с «храмовыми протестами» в Екатеринбурге стоит уважать разные стороны конфликта. К этому призвал заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью «Российской газете».

По словам представителя РПЦ, и протестующие, и защитники храма, и даже его инвесторы должны учиться «уважать всех» и вести диалог друг с другом.

Легойда подчеркнул, что в современных реалиях как власти, так и несогласные должны отказаться от метода «продавить и заставить» в отношении других.

«Скверные протесты» наглядно показали, что в обществе не хватает уважения «всех ко всем», что усложняет любой диалог, признал спикер.

Напомним, уже осенью в Екатеринбурге пройдет опрос жителей о судьбе храма Святой Екатерины. Жители должны решить, на какой площадке возводить религиозный объект.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга назвал возможное число площадок для опроса по храму