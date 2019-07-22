Туркестан, Казахстан, , 14:22 — REGNUM

Строительные бригады завершили восстановление 1870 домов, поврежденных в результате взрывов боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе акимата (администрации) региона.

В Арыси состоялось заседание аппарата акимата (администрации) области под председательством главы региона Умирзака Шукеева. Участники совещания рассмотрели вопросы ликвидации последствий ЧС, сохранения темпов строительства, а также создания благоприятных условий для жителей города.

Участники совещания также отметили, что количество домов, которые не подлежат восстановлению, достигло 293, в том числе четырех многоэтажных. К строительным работам привлечено более 7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня из-за пожара на военном складе в городе Арыси начали взрываться снаряды. В результате в городе было повреждено более 7 тыс. домов. Строительные работы планируется завершить к 1 августа.

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