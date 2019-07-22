Нью-Йорк, США, , 13:25 — REGNUM

Десять тысяч человек должны быть освобождены каждый день в течение следующего десятилетия, чтобы ликвидировать современное рабство. Согласно исследованиям Walk Free Foundation, страны практически не продвинулись в усилиях по прекращению принудительного труда, передает информационное агентство Reuters.

Менее половины стран классифицируют принудительный труд как преступление, и большинство из них не считает принудительный брак преступлением, говорится в докладе фонда Walk Free Foundation, австралийской группы по борьбе с рабством.

По оценкам Walk Free Foundation и Международной организации труда, более 40 миллионов человек находятся в плену современного рабства, которое включает в себя принудительный труд и принудительные браки.

Искоренение современного рабства к 2030 году является одной из глобальных целей, единогласно принятых членами Организации Объединенных Наций четыре года назад. Но при сегодняшних темпах достижение этой цели «невозможно», говорится в докладе.

Искоренение рабства потребует освобождения около 10 000 человек каждый день в течение следующего десятилетия.

«При нынешнем прогрессе мы не сможем искоренить современное рабство к 2030 году», — сказала Кэтрин Брайант, научный руководитель Walk Free Foundation в интервью Reuters.

Группа провела оценку 183 правительств по таким факторам, как выявление лиц, переживших рабство, уголовное преследование, организация системы поддержки и усилий по борьбе с цепочками поставок.

Странами с худшей ситуацией в сфере современного рабства были названы Северная Корея и Эритрея, где правительства замешаны в принудительном труде населения, говорится в докладе. Среди стран, где не принимаются меры по прекращению рабства, Walk Free Foundation выделила Ливию, Иран, Экваториальную Гвинею, Бурунди, Демократическую Республику Конго, Конго и Сомали. С другой стороны, Грузия, Нигерия, Украина, Молдавия, Эфиопия и Мозамбик, несмотря на ограниченные ресурсы, предпринимают активные шаги по прекращению современного рабства.

Walk Free призвала правительства оценить масштабы рабства в своих странах в качестве необходимого шага на пути к искоренению проблемы.

«Десять тысяч в день — это много, но правительство может искоренить рабство сотнями тысяч ударов», — сказал Эндрю Форрест, основатель Walk Free.